Zahlreiche Spielerabgänge: Gelingt dem FC Erzgebirge Aue der große Umbruch?

Neun Spieler verlassen den FCE, einige weitere könnten folgen: Der Drittligist steht in der Sommerpause vor einigen Herausforderungen in der Kaderplanung.

Aue.

Mit der abgelaufenen Saison kann und darf der FC Erzgebirge Aue nicht zufrieden sein. Eigentlich vielversprechend und durchaus mit Ambitionen in die Spielzeit 2024/25 gestartet, rutschten die Veilchen allmählich im Gesamtklassement ab und so kontinuierlich dem Tabellenkeller der 3. Liga entgegen. Erst kurz vor dem Saisonende waren alle Abstiegsängste begraben und der Klassenerhalt in Sack und Tüten.