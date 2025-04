Fußball-EM 2022 der Frauen

Die UEFA Women's EURO 2022 findet vom 6. bis 31. Juli in England statt. Neben dem Gastgeber nehmen an dem Turnier noch 15 weitere Nationen teil, darunter auch die DFB-Frauen. Die 16 Mannschaften wurden in vier Gruppen zu je vier Teams aufgeteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.-o.-Runde. Die deutschen Frauen finden sich dabei in Gruppe B, gemeinsam mit Dänemark, Spanien und Finnland. Gastgeber England eröffnet am 6. Juli die Fußball-EM der Frauen mit dem Spiel gegen Österreich (Gruppe A).

(Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa)