Comeback nach 434 Tagen: Cemal Sezer trifft jetzt für den FSV Zwickau – hat sich Carl Zeiss Jena verzockt?

Der Stürmer erzielt bei seinem Startelfdebüt für die Schwäne gleich ein Tor. Die Geschichte hinter seiner Verpflichtung.

Es war die 64. Minute angebrochen, als sich ein langer Flankenball vor die Füße von Cemal Sezer senkte. Geschmeidig stoppte der Stürmer das runde Leder und schob eiskalt ins linke Eck ein. Mit dem Tor zum 2:0 brachte der 29-Jährige den FSV Zwickau im Regionalliga-Duell mit Lieblingsgegner Luckenwalde endgültig auf die Siegerstraße. Nach der...