Die Rückkehr der Nummer 19 beim FSV Zwickau: So lief der Deal zwischen Vereinslegende Davy Frick und Stürmer Cemal Sezer

Der Neuzugang des Fußball-Regionalligisten tritt in große Fußstapfen. Nach einer langwierigen Verletzung könnte er doch schon im September ins Team rutschen und auch seinen Vorgänger glücklich machen.

Cemal Sezer hätte beim FSV Zwickau durchaus auch gern die Nummer 9 oder die 28 genommen. „Meine Lieblingsnummern, in denen ich mich immer gern bewege, waren aber beide schon vergeben", sagt der Fußballprofi, der am 1. September einen Zweijahresvertrag bei den Westsachsen unterschrieben hatte.