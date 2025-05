FSV-Kapitän Mike Könnecke: Der aus dem Schacht kam und in Zwickau aufblühte

Der Profi wird am Sonntag das letzte Heimspiel seiner Karriere bestreiten. Dass er bis jetzt auf dem Rasen stand, grenzt an ein kleines Wunder. Was kommt nach dem Fußball?

Manchmal muss man nur die richtigen Leute kennen. Mike Könnecke kickte 2007/08 im Übergang von der A-Jugend zu den Männern beim SSV Vorsfelde in einem Ortsteil von Wolfsburg. Sein damaliger Spielertrainer Bruno Akrapovic, einst Bundesligaprofi bei Energie Cottbus, kannte Felix Magath. „Ich hab da einen in meinem Dorf, den solltest du dir mal...