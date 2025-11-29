Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lukas Eixler dreht nach seinem Siegtreffer eine Ehrenrunde und wird von den Teamkollegen geherzt.
Lukas Eixler dreht nach seinem Siegtreffer eine Ehrenrunde und wird von den Teamkollegen geherzt. Bild: PICTURE POINT
FSV Zwickau
FSV Zwickau bei der BSG Chemie: Eixler-Hammer und Sezer-Köpfchen: „Ich liebe so dreckige Siege“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fußball-Regionalliga: Die Schwäne können es auch in fremden Gefilden. Allerdings betrieb die Schmitt-Elf auch Chancenwucher.

Was für eine Dramatik: Der FSV Zwickau hat in der Nachspielzeit den dritten Auswärtssieg in dieser Saison eingefahren. Ausgerechnet nach einem Eckball, von denen zuvor zahlreiche harmlos im Nichts landeten, staubte Lukas Eixler mit einem Hammer-Schuss aus von der Strafraumgrenze ins Angel zum 2:1 ab. Und das vor der eigenen Fankurve: Die...
