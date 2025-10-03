FSV Zwickau beim BFC: Sezer-Debüt, Torchancen en masse, aber keine Punkte: „Das fehlt uns zu einem Spitzenteam“

Die Siegesserie der Schwäne in der Fußball-Regionalliga ist gerissen. Die Stimmen zum Spiel in Berlin.

„Das ist der Unterschied zu einer Spitzenmannschaft. Damit haben wir aktuell noch nichts zu tun. Wir sind glücklich und froh, die 18 Punkte zu haben.“ Zwickaus Trainer Rico Schmitt fand schon wenige Minuten nach der 0:1-Niederlage am Tag der Deutschen Einheit beim Berliner FC Dynamo beim übertragenden TV-Sender „Ostsport.tv“ die...