Das Foto zeigt Luca Prasse (links) mit FSV-Sportchef Robin Lenk im Zwickauer Stadion.
Das Foto zeigt Luca Prasse (links) mit FSV-Sportchef Robin Lenk im Zwickauer Stadion.
FSV Zwickau
FSV Zwickau holt diesen jungen Offensivspieler von Holstein Kiel
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Regionalligist hat mit Luca Prasse einen Kicker verpflichtet, den mehrere Vereine haben wollten. Die Empfehlung für den Wechsel nach Sachsen kam von einem befreundeten Spieler des FSV.

Der FSV Zwickau hat sich für die Rückrunde der Fußball-Regionalliga die Dienste von Luca Prasse gesichert. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt der 21-jährige Offensivspieler von Holstein Kiel, per Leihe bis 30. Juni 2026, nach Zwickau. Sportdirektor Robin Lenk sagte: „Es ist so, dass sich jetzt im Winter einige namhafte Vereine um...
