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Kilian Senkbeil könnte gegen Hertha in die Startelf zurückkehren.
Kilian Senkbeil könnte gegen Hertha in die Startelf zurückkehren. Foto: Imago
Kilian Senkbeil könnte gegen Hertha in die Startelf zurückkehren.
Kilian Senkbeil könnte gegen Hertha in die Startelf zurückkehren. Foto: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau holt gegen die kleine Hertha nach: Ziemer wackelt, Senkbeil bereit
Redakteur
Von Thomas Prenzel
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Innenverteidiger Sonny Ziemer droht gegen seinen Ausbildungsverein verletzt auszufallen. Fehler bei Standard-Gegentoren analysiert.

Am Montag wertete Zwickaus Fußballlehrer Rico Schmitt das 0:3 in Halle per Video aus. Am Dienstag (19 Uhr) werden die Karten in der Startelf neu gemischt. Ausgerechnet im Nachholspiel gegen seinen Ausbildungsverein Hertha BSC II droht Innenverteidiger Sonny Ziemer auszufallen. Der gebürtige Berliner hat beim HFC einen Schlag auf den Fuß...
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