FSV Zwickau kassiert Dämpfer beim HFC: „Halle war einfach abgezockter“

Hat die 0:3-Niederlage der Schwäne noch ein internes Nachspiel? Abwehrchef Max Somnitz soll nach seiner Auswechslung dem Trainer den Handschlag verweigert haben. Die Beteiligten klären auf.

„Wo ist der Bacardi?“ Als Jan Löhmannsröben nach dem letzten Interview endlich in die Kabine trat, beantworteten seine Teamkollegen vom HFC hoffentlich auch die letzte Frage des Abends. Zuvor ließen die Hallenser mit dem Ex-Zwickauer als Führungsspieler keine Zweifel aufkommen, wer zumindest in dieser Spielzeit das bessere Team in der...