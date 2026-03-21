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Nicht nur Zwickaus Flügelflitzer Theo Martens war enttäuscht nach der Niederlage beim HFC.
Nicht nur Zwickaus Flügelflitzer Theo Martens war enttäuscht nach der Niederlage beim HFC. Foto: Picture Point
Nicht nur Zwickaus Flügelflitzer Theo Martens war enttäuscht nach der Niederlage beim HFC.
Nicht nur Zwickaus Flügelflitzer Theo Martens war enttäuscht nach der Niederlage beim HFC. Foto: Picture Point
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FSV Zwickau
FSV Zwickau kassiert Dämpfer beim HFC: „Halle war einfach abgezockter“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
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