FSV Zwickau lüftet Geheimnis: So sehen die Trikots für die neue Saison aus

Der Fußball-Regionalligist hat die neue Arbeitskleidung seiner Profis präsentiert. Bei der Frage, ob die Mannschaft künftig in rot oder in weiß zu den Heimspielen aufläuft, können die Fans mitreden.

Theo Martens und Max Somnitz vom FSV Zwickau waren am Donnerstag in geheimer Mission am Schwanenteich unterwegs. Die beiden Fußballer standen gemeinsam mit Samatha Ott, duale Studentin in der FSV-Geschäftsstelle, als Model vor der Kamera. Die drei durften als erste in die Trikots für die Saison 2025/26 schlüpfen, die der...