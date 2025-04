FSV Zwickau: Mit „Geduld und Spucke“

Der FSV will in der Fußball-Regionalliga Nordost am Sonntag gegen Babelsberg seinen 3. Tabellenplatz verteidigen. Der Torjäger hofft, dass das Stadion noch einmal richtig voll wird.

Marc-Philipp Zimmermann ist ein Multifunktionär. Im Hauptberuf als Polizist tätig, hat er beim FSV Zwickau bisher acht Tore erzielt und damit einen großen Beitrag dazu geleistet, dass der sächsische Traditionsverein aktuell auf dem 3. Platz der Fußball-Regionalliga Nordost steht.