Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lukas Eixler ist mit drei Treffern bisher bester Saisontorschütze der Zwickauer.
Lukas Eixler ist mit drei Treffern bisher bester Saisontorschütze der Zwickauer. Bild: PICTURE POINT
Lukas Eixler ist mit drei Treffern bisher bester Saisontorschütze der Zwickauer.
Lukas Eixler ist mit drei Treffern bisher bester Saisontorschütze der Zwickauer. Bild: PICTURE POINT
FSV Zwickau
FSV Zwickau nach zehn Spieltagen so gut wie nie – und in einem Punkt besser als der FC Bayern
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach drei Siegen in Serie wollen die Westsachsen am Freitag beim DDR-Serienmeister BFC Dynamo nachlegen. „Freie Presse“ beleuchtet den Saisonstart.

Nach dem 10. Spieltag lügt die Tabelle nicht, hatte Trainerikone Hans Meyer immer betont: Insofern sind für den FSV Zwickau Tabellenplatz 6, 18 Zähler und 12:11 Tore schon mal ein Fingerzeig, wo der Weg in dieser dritten Regionalligasaison seit dem Abstieg 2023 hinführen kann. Fakt ist: Zum gleichen Zeitpunkt hatten die Schwäne in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
FSV Zwickau: Ribery? Ronaldo? ARD-Sportschau hat Theo Martens‘ Traumtor auf dem Zettel
Auch so kann man Tore feiern: Theo Martens (links) und Max Somnitz nach dem 2:1-Siegtreffer gegen Halle.
Nach dem Schwärmen folgt das Schwitzen: Ohne freien Tag wollen die Schwäne ihre Punkteserie auch beim BFC Dynamo fortsetzen.
Thomas Prenzel
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
28.09.2025
4 min.
FSV Zwickau: Traumtor von Theo Martens gegen Halle – „Ich hab den Ball gar nicht im Netz gesehen“
Traumtor: Zwickaus Theo Martens jubelt nach seinem Siegtor gegen Halle.
Die Schwäne drehen nach Rückstand im Traditionsduell die Partie. Die Stimmen zum Spiel.
Thomas Prenzel
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel