FSV Zwickau nach zehn Spieltagen so gut wie nie – und in einem Punkt besser als der FC Bayern

Nach drei Siegen in Serie wollen die Westsachsen am Freitag beim DDR-Serienmeister BFC Dynamo nachlegen. „Freie Presse“ beleuchtet den Saisonstart.

Nach dem 10. Spieltag lügt die Tabelle nicht, hatte Trainerikone Hans Meyer immer betont: Insofern sind für den FSV Zwickau Tabellenplatz 6, 18 Zähler und 12:11 Tore schon mal ein Fingerzeig, wo der Weg in dieser dritten Regionalligasaison seit dem Abstieg 2023 hinführen kann. Fakt ist: Zum gleichen Zeitpunkt hatten die Schwäne in den...