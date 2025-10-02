FSV Zwickau nach zehn Spieltagen so gut wie nie – und in einem Punkt besser als der FC Bayern

FSV Zwickau
Nach drei Siegen in Serie wollen die Westsachsen am Freitag beim DDR-Serienmeister BFC Dynamo nachlegen. „Freie Presse“ beleuchtet den Saisonstart.
Nach dem 10. Spieltag lügt die Tabelle nicht, hatte Trainerikone Hans Meyer immer betont: Insofern sind für den FSV Zwickau Tabellenplatz 6, 18 Zähler und 12:11 Tore schon mal ein Fingerzeig, wo der Weg in dieser dritten Regionalligasaison seit dem Abstieg 2023 hinführen kann. Fakt ist: Zum gleichen Zeitpunkt hatten die Schwäne in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.