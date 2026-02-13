FSV Zwickau: Nanu, was macht Ex-Kapitän Mike Könnecke plötzlich wieder in der Kabine?

Er besitzt bei den Fans des Fußball-Regionalligisten als „Mann der wichtigen Tore“ Kultstatus. Acht Monate nach seinem Abschiedsspiel erzählt der 37-Jährige eine verrückte Geschichte.

Mike Könnecke erlebte am 11. Mai des Vorjahres einen seiner emotionalsten Tage nach der Geburt von Tochter Mira. Der damalige Kapitän des FSV Zwickau durfte nach seinem Karriere-Abschiedsspiel (279 für den FSV) gegen Chemie Leipzig (1:1) mit der Leiter hinter den Absperrzaun zu den Fans klettern, wo er mit dem Megafon die Sprechgesänge...