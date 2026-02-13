MENÜ
Mit Tränen in den Augen bedankte sich Mike Könnecke beim Abschiedsspiel im vergangenen Sommer bei den FSV-Fans.
Mit Tränen in den Augen bedankte sich Mike Könnecke beim Abschiedsspiel im vergangenen Sommer bei den FSV-Fans. Bild: Imago
Mit Tränen in den Augen bedankte sich Mike Könnecke beim Abschiedsspiel im vergangenen Sommer bei den FSV-Fans.
Mit Tränen in den Augen bedankte sich Mike Könnecke beim Abschiedsspiel im vergangenen Sommer bei den FSV-Fans. Bild: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Nanu, was macht Ex-Kapitän Mike Könnecke plötzlich wieder in der Kabine?
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Er besitzt bei den Fans des Fußball-Regionalligisten als „Mann der wichtigen Tore“ Kultstatus. Acht Monate nach seinem Abschiedsspiel erzählt der 37-Jährige eine verrückte Geschichte.

Mike Könnecke erlebte am 11. Mai des Vorjahres einen seiner emotionalsten Tage nach der Geburt von Tochter Mira. Der damalige Kapitän des FSV Zwickau durfte nach seinem Karriere-Abschiedsspiel (279 für den FSV) gegen Chemie Leipzig (1:1) mit der Leiter hinter den Absperrzaun zu den Fans klettern, wo er mit dem Megafon die Sprechgesänge...
06.02.2026
6 min.
Fußball, Familie, FSV Zwickau: David Wagner und Mike Könnecke plaudern beim „Halden-Fumo“ aus dem Nähkästchen
Ankunft in Zwickau nach dem 0:0 bei Waldhof Mannheim und dem Klassenerhalt des FSV.
Einmal im Monat lädt der Regionalligist Gäste zum vereinseigenen Fan-Talk ins „Alois“ ein. Beim Bierchen verriet der Ex-Sportchef, wie er einst den Ex-Kapitän aus dem Schacht zu den Schwänen lockte.
Thomas Prenzel
06.02.2026
3 min.
FSV Zwickau: Ein Ostfriese in Sachsen auf der Suche nach Spielpraxis
Luca Prasse soll beim FSV Zwickau Spielpraxis bekommen.
Von den Störchen zu Schwänen: Winterzugang Luca Prasse freut sich auf die neue Herausforderung in der Fußball-Regionalliga und das Zusammenspiel mit einem alten Bekannten.
Thomas Prenzel
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
