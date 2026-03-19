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Schon im Hinspiel (2:1/FSV-Tore Eixler und Martens) ging es hart zur Sache, wie der Zweikampf zwischen Pierre Weber und FSV-Kapitän Andrej Startsev (liegend) zeigt.
Schon im Hinspiel (2:1/FSV-Tore Eixler und Martens) ging es hart zur Sache, wie der Zweikampf zwischen Pierre Weber und FSV-Kapitän Andrej Startsev (liegend) zeigt. Foto: Imago
Schon im Hinspiel (2:1/FSV-Tore Eixler und Martens) ging es hart zur Sache, wie der Zweikampf zwischen Pierre Weber und FSV-Kapitän Andrej Startsev (liegend) zeigt.
Schon im Hinspiel (2:1/FSV-Tore Eixler und Martens) ging es hart zur Sache, wie der Zweikampf zwischen Pierre Weber und FSV-Kapitän Andrej Startsev (liegend) zeigt. Foto: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau ruft vor Ost-Klassiker in Halle ein neues Punkteziel aus
Redakteur
Von Thomas Prenzel
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Nach einer Videoanalyse in Extralänge reisen die Schwäne am Freitag ohne Personalsorgen zum HFC. Kann das Team von Rico Schmitt die Mannschaft der Stunde stoppen?

Hallescher FC gegen FSV Zwickau, Platz zwei gegen Platz fünf: Am Freitagabend stehen sich zwei Topteams der Fußball-Regionalliga Nordost gegenüber. Die ganz große Brisanz ist zwar raus aus dem „Ost-Klassiker“. Beide Teams verzichteten darauf, die Lizenzunterlagen für die 3. Liga einzureichen. Und Spitzenreiter Lok Leipzig ist ohnehin dem...
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