FSV Zwickau ruft vor Ost-Klassiker in Halle ein neues Punkteziel aus

Nach einer Videoanalyse in Extralänge reisen die Schwäne am Freitag ohne Personalsorgen zum HFC. Kann das Team von Rico Schmitt die Mannschaft der Stunde stoppen?

Hallescher FC gegen FSV Zwickau, Platz zwei gegen Platz fünf: Am Freitagabend stehen sich zwei Topteams der Fußball-Regionalliga Nordost gegenüber. Die ganz große Brisanz ist zwar raus aus dem „Ost-Klassiker“. Beide Teams verzichteten darauf, die Lizenzunterlagen für die 3. Liga einzureichen. Und Spitzenreiter Lok Leipzig ist ohnehin dem...