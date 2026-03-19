FSV Zwickau ruft vor Ost-Klassiker in Halle neues Punkteziel aus

FSV Zwickau
Nach einer Videoanalyse in Extralänge reisen die Schwäne ohne Personalsorgen zum HFC. Kann das Team von Rico Schmitt die Mannschaft der Stunde stoppen?
Hallescher FC gegen FSV Zwickau – Platz zwei gegen Platz fünf. Am Freitagabend stehen sich zwei Topteams der Fußball-Regionalliga Nordost gegenüber. Die ganz große Brisanz ist zwar raus aus dem „Ost-Klassiker“. Beide Teams verzichteten darauf, die Lizenzunterlagen für die 3. Liga einzureichen. Und Lok Leipzig ist ohnehin dem HFC auf 8...
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