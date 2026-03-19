MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Schon im Hinspiel (2:1/FSV-Tore Eixler und Martens) ging es hart zur Sache, wie der Zweikampf zwischen Pierre Weber und FSV-Kapitän Andrej Startsev (liegend) zeigt.
Schon im Hinspiel (2:1/FSV-Tore Eixler und Martens) ging es hart zur Sache, wie der Zweikampf zwischen Pierre Weber und FSV-Kapitän Andrej Startsev (liegend) zeigt. Foto: Imago
Schon im Hinspiel (2:1/FSV-Tore Eixler und Martens) ging es hart zur Sache, wie der Zweikampf zwischen Pierre Weber und FSV-Kapitän Andrej Startsev (liegend) zeigt.
Schon im Hinspiel (2:1/FSV-Tore Eixler und Martens) ging es hart zur Sache, wie der Zweikampf zwischen Pierre Weber und FSV-Kapitän Andrej Startsev (liegend) zeigt. Foto: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau ruft vor Ost-Klassiker in Halle neues Punkteziel aus
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer Videoanalyse in Extralänge reisen die Schwäne ohne Personalsorgen zum HFC. Kann das Team von Rico Schmitt die Mannschaft der Stunde stoppen?

Hallescher FC gegen FSV Zwickau – Platz zwei gegen Platz fünf. Am Freitagabend stehen sich zwei Topteams der Fußball-Regionalliga Nordost gegenüber. Die ganz große Brisanz ist zwar raus aus dem „Ost-Klassiker“. Beide Teams verzichteten darauf, die Lizenzunterlagen für die 3. Liga einzureichen. Und Lok Leipzig ist ohnehin dem HFC auf 8...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Niederwiesaerin häkelt für Italien: Wie aus einem Brotkorb eine Leidenschaft wurde
Daniela Ehmer aus Niederwiesa und ihre Häkelarbeiten.
Daniela Ehmer entdeckte das Häkeln eher zufällig – heute verkauft sie ihre handgefertigten Produkte auf Märkten und in Geschäften nahe Chemnitz. Aus einem Versuch wurde ein kreativer Ausgleich.
Claudia Dohle
11.03.2026
3 min.
Kann der FSV Zwickau seinen Topscorer halten? „Da können wir einen Haken dran machen“
Lukas Eixler ist mit acht Treffern Toptorschütze des FSV.
Lukas Eixler soll Angebote aus der 2. und 3. Liga haben. Und noch ein Leistungsträger könnte den Fußball-Regionalligisten im Sommer verlassen.
Thomas Prenzel
06:55 Uhr
1 min.
Bahn: Oberleitungsschaden bei Riesa behoben
Nach einem Oberleitungsschaden bei Riesa am Mittwochabend läuft der Verkehr auf der Bahnstrecke Leipzig-Dresden mittlerweile wieder normal. (Archivbild)
Ein Oberleitungsschaden sorgte für Störungen auf der Verbindung zwischen Leipzig und Dresden. Die Bahn gibt Entwarnung: Der Verkehr ist wieder ohne Einschränkungen möglich.
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
03.03.2026
3 min.
FSV Zwickau dreht Spiel gegen Babelsberg und bleibt daheim eine Macht
Zwickaus Lukas Eixler traf zum 1:1- und zum 2:2-Ausgleich.
Die Schwäne sind nunmehr 25 Partien in der heimischen GGZ-Arena ungeschlagen. Danach sah es im Nachholspiel gegen die Potsdamer zunächst nicht aus.
Thomas Prenzel
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
Mehr Artikel