FSV Zwickau schmeckt die „Berliner Luft“ nicht

Die Schwäne haben das zweite Auswärtsspiel in der Regionalliga in Folge verloren. Gegen den Aufsteiger BFC Preussen aus Berlin verloren die Westsachsen mit 2:3. Dabei gaben die Zwickauer sogar eine Führung aus der Hand.

Der FSV Zwickau und seine zwei Gesichter: Während es in der heimischen GGZ-Arena sehr gut läuft – die Schwäne sind saisonübergreifend seit 20 Spielen ungeschlagen –, ist die Bilanz von sieben Punkten aus sechs Spielen in der Fremde eher ernüchternd. Und am Sonntag kamen keine weiteren hinzu. Nach dem 0:1 beim BFC Dynamo setzte es nun auch...