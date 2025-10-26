Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der FSV Zwickau hat das Auswärtsspiel beim BFC Preussen mit 2:3 verloren. Das 1:1 erzielte Veron Dobruna. Bild: Marcus Hengst
Der FSV Zwickau hat das Auswärtsspiel beim BFC Preussen mit 2:3 verloren. Das 1:1 erzielte Veron Dobruna. Bild: Marcus Hengst
FSV Zwickau
FSV Zwickau schmeckt die „Berliner Luft“ nicht
Von Marcus Hengst
Die Schwäne haben das zweite Auswärtsspiel in der Regionalliga in Folge verloren. Gegen den Aufsteiger BFC Preussen aus Berlin verloren die Westsachsen mit 2:3. Dabei gaben die Zwickauer sogar eine Führung aus der Hand.

Der FSV Zwickau und seine zwei Gesichter: Während es in der heimischen GGZ-Arena sehr gut läuft – die Schwäne sind saisonübergreifend seit 20 Spielen ungeschlagen –, ist die Bilanz von sieben Punkten aus sechs Spielen in der Fremde eher ernüchternd. Und am Sonntag kamen keine weiteren hinzu. Nach dem 0:1 beim BFC Dynamo setzte es nun auch...
