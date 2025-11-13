FSV-Zwickau-Trainer Rico Schmitt mit Appell an andere Vereine: „Zimbo nicht auf den Sack gehen“

Die Gerüchteküche um FSV-Stürmer Marc-Philipp Zimmermann brodelt. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag richtete sich der Trainer mit einen Anliegen an die Konkurrenz und die Fans.

Mit 13 Treffern ist Marc-Philipp Zimmermann 2023/24 bester Torschütze des FSV Zwickau in der Regionalliga Nordost gewesen. Vergangene Saison landete er mit neun Toren in 25 Spielen hinter Jahn Herrmann (zehn Treffer in 33 Partien) in der internen Rangliste auf Platz zwei. In der aktuellen Spielzeit erzielte der Zimbo genannte Stürmer bisher noch...