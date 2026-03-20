FSV Zwickau verliert in Halle: Bei Standards anfällig und vorn zu harmlos

FSV Zwickau
Ohne Punkte fahren die Schwäne vom Auswärtsspiel beim Halleschen FC heim. Für ein ambitioniertes Spitzenteam fehlt (noch) die Qualität.
Der FSV Zwickau hat den sechsten Auswärtssieg in dieser Saison klar verpasst. Mit 0:3 (0:2) verloren die Westsachsen beim Halleschen FC, der mit sieben Siegen in Serie nach der Winterpause die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Regionalliga ist. Die Schwäne bleiben vor dem Nachholspiel am Dienstag daheim gegen Hertha BSC II bei stattlichen 45...
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