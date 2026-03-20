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Szene vor dem 0:2. Lucas Hiemann wehrt den Ball ab. Doch das Leder fliegt HFC-Torschütze Niclas Stierlin vor die Füße.
Szene vor dem 0:2. Lucas Hiemann wehrt den Ball ab. Doch das Leder fliegt HFC-Torschütze Niclas Stierlin vor die Füße. Foto: Picture Point
Szene vor dem 0:2. Lucas Hiemann wehrt den Ball ab. Doch das Leder fliegt HFC-Torschütze Niclas Stierlin vor die Füße.
Szene vor dem 0:2. Lucas Hiemann wehrt den Ball ab. Doch das Leder fliegt HFC-Torschütze Niclas Stierlin vor die Füße. Foto: Picture Point
FSV Zwickau
FSV Zwickau verliert in Halle: Bei Standards anfällig und vorn zu harmlos
Redakteur
Von Thomas Prenzel
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Ohne Punkte fahren die Schwäne vom Auswärtsspiel beim Halleschen FC heim. Für ein ambitioniertes Spitzenteam fehlt (noch) die Qualität.

Der FSV Zwickau hat den sechsten Auswärtssieg in dieser Saison klar verpasst. Mit 0:3 (0:2) verloren die Westsachsen beim Halleschen FC, der mit sieben Siegen in Serie nach der Winterpause die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Regionalliga ist. Die Schwäne bleiben vor dem Nachholspiel am Dienstag daheim gegen Hertha BSC II bei stattlichen 45...
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