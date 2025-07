FSV Zwickau verliert Testspiel in Nürnberg: „Das wird bei allen die Sinne schärfen“

Nach nur einem Gegentor in den ersten sieben Vorbereitungsspielen hat es am Samstag gleich dreimal in der ersten Stunde bei den Schwänen geklingelt. Was Sportdirektor Robin Lenk zu dem Auftritt sagte.

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat am Samstag seine erste Niederlage in der Saisonvorbereitung kassiert. In Weilersbach (Landkreis Forchheim) zog das Team von Trainer Rico Schmitt 1:3 (0:2) gegen den 1. FC Nürnberg II (Elfter der Regionalliga Bayern in der Saison 2024/25) den Kürzeren. Vor 350 Zuschauern gelang Randolf Riesen nach Vorlage...