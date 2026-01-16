FSV Zwickau vermeldet Vertragsverlängerung und setzt weiter auf Kopfballstärke von Oliver Fobassam

FSV Zwickau
Der Fußball-Regionalligist hat den Verteidiger bis Juni 2028 an sich gebunden. Im Trainingslager in der Türkei laufen derweil auch Gespräche mit weiteren Spielern, die der FSV gerne halten möchte.
Der FSV Zwickau setzt in der Abwehr auch über die laufende Saison hinaus auf Oliver Fobassam. Wie der Fußball-Regionalligist am Freitag informierte, hat er im Trainingslager an der türkischen Riviera den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem 22-jährigen Verteidiger um weitere zwei Jahre, also bis zum 30. Juni 2028, verlängert. „Wir sind...
