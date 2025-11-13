Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Foto zeigt Neuzugang Joshua Putze (links) mit FSV-Sportdirektor Robin Lenk (rechts).
Das Foto zeigt Neuzugang Joshua Putze (links) mit FSV-Sportdirektor Robin Lenk (rechts). Bild: FSV Zwickau/Daniel Sacher
Das Foto zeigt Neuzugang Joshua Putze (links) mit FSV-Sportdirektor Robin Lenk (rechts).
Das Foto zeigt Neuzugang Joshua Putze (links) mit FSV-Sportdirektor Robin Lenk (rechts). Bild: FSV Zwickau/Daniel Sacher
FSV Zwickau
FSV Zwickau verpflichtet Ex-Kicker von Energie Cottbus: Sportdirektor sieht Joshua Putze als wichtiges Puzzleteil
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 30-jährige Mittelfeldspieler hat schon seit geraumer Zeit beim Fußball-Regionalligisten mittrainiert. Nun einigten sich der Kicker und der Verein auf einen Vertrag bis Sommer 2027.

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat am Donnerstag die Verpflichtung von Joshua Putze vermeldet. Der 30-jährige defensive Mittelfeldspieler, der zuletzt für den FC Energie Cottbus aktiv war und seit Mitte Oktober bei den Schwänen mittrainierte, unterzeichnete demnach bei den Schwänen einen Vertrag bis Ende Juni 2027. Für den FSV wird er ab...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
16.10.2025
2 min.
FSV Zwickau bestätigt Interesse an Ex-Drittligaspieler des FC Energie Cottbus
Das Foto zeigt Joshua Putze beim Heimspiel des FC Energie Cottbus im April 2025 gegen den TSV 1860 München.
Beim Fußball-Regionalligisten steht aktuell Joshua Putze mit auf dem Trainingsplatz. Verein und Spieler wollen in den nächsten Tagen abklopfen, ob eine Verpflichtung für beide Seiten Sinn macht.
Monty Gräßler
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
24.10.2025
3 min.
Vor dem Gastspiel des FSV Zwickau beim BFC Preussen: Ein Probespieler weg, einer noch da
Weiter Kandidat für einen Vertrag beim FSV Zwickau: Joshua Putze.
Die Schwäne wollen in Berlin ihre Auswärtsbilanz aufpeppen. Den Gegner sieht Trainer Rico Schmitt als untypischen Aufsteiger.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel