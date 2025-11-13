FSV Zwickau verpflichtet Ex-Kicker von Energie Cottbus: Sportdirektor sieht Joshua Putze als wichtiges Puzzleteil

Der 30-jährige Mittelfeldspieler hat schon seit geraumer Zeit beim Fußball-Regionalligisten mittrainiert. Nun einigten sich der Kicker und der Verein auf einen Vertrag bis Sommer 2027.

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat am Donnerstag die Verpflichtung von Joshua Putze vermeldet. Der 30-jährige defensive Mittelfeldspieler, der zuletzt für den FC Energie Cottbus aktiv war und seit Mitte Oktober bei den Schwänen mittrainierte, unterzeichnete demnach bei den Schwänen einen Vertrag bis Ende Juni 2027. Für den FSV wird er ab...