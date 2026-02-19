FSV Zwickau vor Restart: Kleiner Kader, große Sorge – „Passieren darf da nicht viel“

FSV Zwickau
Die Signale aus Zipsendorf sind positiv. Sowohl die Schwäne, als auch Gastgeber Meuselwitz wollen endlich nach der Winterpause loslegen. Am Freitag fällt eine Entscheidung.
„So langsam könnte es mal losgehen.“ Cemal Sezer übte sich jüngst in Galgenhumor. Da wusste der Stürmer des FSV Zwickau aber noch nicht, dass auch die dritte geplante Partie nach der Winterpause – daheim gegen Hertha II – dem Wetter zum Opfer fiel. Am kommenden Sonntag soll es jedoch in der Zipsendorfer bluechip-Arena tatsächlich mit...
