Im Testspiel gegen Wuppertal trug Cemal Sezer (rotes Trikot) zeitweise die Kapitänsbinde des FSV Zwickau.
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Welche Fähigkeiten von Cemal Sezer im Trainingslager gefragt sind – und welche nicht gebraucht werden
Von Torsten Ewers
Nach einer langen Verletzungspause präsentierte sich der 29-Jährige schnell in Topform. Ob er Angst vor einem Leistungsloch hat und warum bei der Türkei-Reise kein Familientreffen geplant ist.

Den Strandabschnitt ihres Hotels an der türkischen Riviera haben die Regionalliga-Fußballer des FSV Zwickau während ihres Trainingslagers im rund sechs Kilometer von Antalya entfernten Lara schon intensiv genutzt. Wobei die Betonung eindeutig auf dem Wort „intensiv“ liegt. Denn gute Leistung schützt manchmal nicht vor vielen Läufen. Einen...
