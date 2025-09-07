Fußball-Sachsenpokal: Welche Stärken und Schwächen der FSV Zwickau beim Sieg in Zwenkau gezeigt hat

Der Regionalligist hat sich am Sonntag beim Tabellenvierten der Sachsenklasse Nord mit 7:2 durchgesetzt. Über welchen Aspekt sich Sportdirektor Robin Lenk besonders gefreut hat.

Auch 800 Zuschauer – darunter rund 500 FSV-Fans – haben am Sonntag in der zweiten Fußball-Sachsenpokalrunde beim Spiel der Zwickauer beim VfB Zwenkau (Sachsenklasse Nord/7. Liga) für eine stimmungsvolle Kulisse gesorgt. Neun Treffer gab es derweil zu bejubeln – und in Hälfte eins kam beim 7:2 (4:2)-Auswärtssieg des FSV sogar ein wenig...