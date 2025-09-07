Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Veron Dobruna (rechts) erzielte für den FSV Zwickau gegen Zwenkau drei Treffer. Hier bejubelt er mit seinen Mannschaftskameraden das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0.
Veron Dobruna (rechts) erzielte für den FSV Zwickau gegen Zwenkau drei Treffer. Hier bejubelt er mit seinen Mannschaftskameraden das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0. Bild: PICTURE POINT/Sven Sonntag
FSV Zwickau
Fußball-Sachsenpokal: Welche Stärken und Schwächen der FSV Zwickau beim Sieg in Zwenkau gezeigt hat
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Regionalligist hat sich am Sonntag beim Tabellenvierten der Sachsenklasse Nord mit 7:2 durchgesetzt. Über welchen Aspekt sich Sportdirektor Robin Lenk besonders gefreut hat.

Auch 800 Zuschauer – darunter rund 500 FSV-Fans – haben am Sonntag in der zweiten Fußball-Sachsenpokalrunde beim Spiel der Zwickauer beim VfB Zwenkau (Sachsenklasse Nord/7. Liga) für eine stimmungsvolle Kulisse gesorgt. Neun Treffer gab es derweil zu bejubeln – und in Hälfte eins kam beim 7:2 (4:2)-Auswärtssieg des FSV sogar ein wenig...
