MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wegen der Witterung fällt das für Samstag geplante Testspiel des FSV Zwickau in Glauchau aus.
Wegen der Witterung fällt das für Samstag geplante Testspiel des FSV Zwickau in Glauchau aus. Bild: Imago
Wegen der Witterung fällt das für Samstag geplante Testspiel des FSV Zwickau in Glauchau aus.
Wegen der Witterung fällt das für Samstag geplante Testspiel des FSV Zwickau in Glauchau aus. Bild: Imago
FSV Zwickau
Keine Generalprobe in Glauchau: FSV Zwickau testet ohne Fans bei Dynamo Dresden
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Regionalligist hat am Freitag kurzfristig sein für Samstag geplantes Spiel gegen Freital abgesagt. Wann und wo stattdessen die Generalprobe für den Liga-Restart erfolgt.

Die frostigen Temperaturen haben der für das Wochenende geplanten Punktspiel-Generalprobe von Fußball-Regionalligist FSV Zwickau einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die ursprünglich für Samstag im Sportpark Glauchau angesetzte Partie gegen den SC Freital musste am Freitag kurzfristig abgesagt werden. „Wir konnten auch heute nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
3 min.
FSV Zwickau: Trainingsauftakt mit Randolf Riesen, aber ohne Neuzugang
Autsch! Randolf Riesen – vergangenen Sommer beim VW-Cup noch im FSV-Trikot – bereitet sich mit Regionalligist Zwickau auf die Punktspiele des VfB Glauchau vor.
Der Fußball-Regionalligist absolviert drei Testspiele in der Vorbereitung. Im Türkei-Camp trifft das Team von Rico Schmitt auf einen Meister und Pokalsieger.
Thomas Prenzel
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
22.01.2026
1 min.
FSV Zwickau: Platz für Punktspiel-Generalprobe gefunden
Der FSV Zwickau muss derzeit im Training improvisieren. Die Rasenplätze sind aufgrund der Kälte nicht bespielbar.
Der Fußball-Regionalligist bestreitet am Samstag ein Testspiel gegen Oberliga-Spitzenreiter SC Freital – auf Kunstrasen.
Thomas Prenzel
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
Mehr Artikel