Keine Generalprobe in Glauchau: FSV Zwickau testet ohne Fans bei Dynamo Dresden

Der Fußball-Regionalligist hat am Freitag kurzfristig sein für Samstag geplantes Spiel gegen Freital abgesagt. Wann und wo stattdessen die Generalprobe für den Liga-Restart erfolgt.

Die frostigen Temperaturen haben der für das Wochenende geplanten Punktspiel-Generalprobe von Fußball-Regionalligist FSV Zwickau einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die ursprünglich für Samstag im Sportpark Glauchau angesetzte Partie gegen den SC Freital musste am Freitag kurzfristig abgesagt werden. „Wir konnten auch heute nicht... Die frostigen Temperaturen haben der für das Wochenende geplanten Punktspiel-Generalprobe von Fußball-Regionalligist FSV Zwickau einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die ursprünglich für Samstag im Sportpark Glauchau angesetzte Partie gegen den SC Freital musste am Freitag kurzfristig abgesagt werden. „Wir konnten auch heute nicht...