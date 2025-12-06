Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause.
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause. Bild: TP
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause.
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause. Bild: TP
 5 Bilder
FSV Zwickau
Leipziger Bierbecher-Attacke: FSV Zwickau kehrt mit spontaner Busfahrerin heim
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Regionalliga-Spitzenreiter aus Probstheida verliert nach acht Heimsiegen erstmals in dieser Saison. Für Lok hat die 0:2-Niederlage noch ein Nachspiel.

Nach diesem gelungenen Auftritt bei Spitzenreiter Lok Leipzig war die Geschichte vom vierten Saisonauswärtssieg des FSV Zwickau noch nicht zu Ende. Denn Stephan Mildner, Kraft seines Amtes von den FSV-Spielern liebevoll „Bussi“ genannt, trug nach Abpfiff einen weißen Kopfverband und musste plötzlich Interviews geben. Der Fahrer des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen gab es noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was nächste Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
07:00 Uhr
2 min.
Graffiti-Parolen an der Waldbühne sorgen in Augustusburg für Ärger
Graffiti-Sprayer haben sich an der Waldbühne in Augustusburg ausgetobt.
Wahrscheinlich waren die Sprüher am ersten Adventswochenende im Stadtgebiet unterwegs, denn auch an anderen Stellen gibt es Schmierereien. Die Stadtverwaltung hofft auf Hinweise.
Matthias Behrend
27.11.2025
3 min.
Zwickau-Trainer Rico Schmitt nach Derbysieg: „Ich muss meine Spieler nicht einfangen“
Hat bisher alles im Griff: FSV-Trainer Rico Schmitt.
Während der FSV-Mannschaft zwei Auswärtsfahrten nach Leipzig bevorstehen, bastelt der Sportdirektor am Kader für die nächste Saison.
Thomas Prenzel
04.12.2025
4 min.
Kann der FSV Zwickau Spitzenreiter Lok Leipzig ärgern?
Augen zu und durch, vielleicht auch das Motto für das Rückspiel. FSV-Hüne Oliver Fobassam (links) und Stefan Maderer.
Acht von acht möglichen Heimsiegen feierte die Loksche in dieser Saison. Nun fliegen die Schwäne, die in der Fremde erst dreimal gewannen, in Probstheida ein. „Freie Presse“ zieht einen Vergleich.
Thomas Prenzel
07:00 Uhr
3 min.
Macher für Freizeitareal im Vogtland gesucht
Für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck wird ein Investor gesucht.
Für das Freizeitgelände Haselmühle in Schöneck sucht die Stadt einen Investor. Eine Ausschreibung dazu läuft. Was dort alles möglich sein soll.
Daniela Hommel-Kreißl
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel