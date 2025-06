Mit Video vom Trainingsauftakt: Das sind die Neuen beim FSV Zwickau und darum standen die Fans Schlange

Die Schwäne greifen wieder an: Jung, dynamisch, aber auch erfolgreich? Der Sportdirektor ist mit dem Kader zufrieden. Ein Probespieler wird getestet, zwei Zugänge sind noch geplant.

Die Uhrzeiger ging straff auf 20 Uhr zu. Selbst dann hatte sich die Schlange vor dem Tickethäuschen in der GGZ-Arena immer noch nicht restlos aufgelöst. 340 Dauerkarten hat der FSV Zwickau laut Verein am Tag eins des Verkaufsstarts bei den Fans abgesetzt. Einen Steinwurf entfernt auf dem Rasenplatz verfolgten rund 500 Anhänger am Donnerstag den...