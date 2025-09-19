Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Zwickauer Veron Dobruna (rotes Trikot) wird in dieser Situation unfair vom Ball getrennt
Der Zwickauer Veron Dobruna (rotes Trikot) wird in dieser Situation unfair vom Ball getrennt
FSV Zwickau
Sieg in Berlin: Auch ein Stau kann den FSV Zwickau nicht stoppen
Von Knut Berger
Der FSV Zwickau steckte zu seinem Punktspiel in Berlin eine beschwerliche Anreise sehr gut weg und punktete dreifach. Leicht war es nicht.

Der FSV Zwickau hat in der Fußball-Regionalliga Nordost den zweiten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Bei Hertha 03 Zehlendorf gewann das Team von Cheftrainer Rico Schmitt 1:0 (0:0) und kletterte dadurch vorübergehend auf den sechsten Tabellenplatz. Der weiterhin sieglose Gegner bleibt hingegen Schlusslicht.
Mehr Artikel