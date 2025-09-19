Sieg in Berlin: Auch ein Stau kann den FSV Zwickau nicht stoppen

Der FSV Zwickau steckte zu seinem Punktspiel in Berlin eine beschwerliche Anreise sehr gut weg und punktete dreifach. Leicht war es nicht.

Der FSV Zwickau hat in der Fußball-Regionalliga Nordost den zweiten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Bei Hertha 03 Zehlendorf gewann das Team von Cheftrainer Rico Schmitt 1:0 (0:0) und kletterte dadurch vorübergehend auf den sechsten Tabellenplatz. Der weiterhin sieglose Gegner bleibt hingegen Schlusslicht.