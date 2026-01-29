MENÜ
Stephan Mildner, dem Fahrer des FSV-Mannschaftsbusses, geht es inzwischen wieder besser.
Stephan Mildner, dem Fahrer des FSV-Mannschaftsbusses, geht es inzwischen wieder besser.
FSV Zwickau
Strafe für Lok Leipzig nach Bierbecher-Attacke steht fest: Das sagt der FSV Zwickau zum Urteil
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Busfahrer der Schwäne hatte bei dem Vorfall eine Platzwunde davongetragen. Gegen den Täter läuft ein Stadionverbotsverfahren.

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat am Donnerstag ein Urteil nach der Bierbecher-Attacke gegen den Busfahrer des FSV Zwickau gefällt. Der 1. FC Lok Leipzig muss eine Geldstrafe von 4000 Euro zahlen. Davon kann der Verein bis zu 1600 Euro für gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Stephan Mildner, der den Schwäne-Mannschaftsbus...
