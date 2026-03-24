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Der FSV Zwickau konnte das Spiel für sich ausmachen.
Der FSV Zwickau konnte das Spiel für sich ausmachen. Bild: Frank Kruczynski
Die Schwäne gewinnen ihr Nachholspiel gegen die U23-Elf der Berliner.
Die Schwäne gewinnen ihr Nachholspiel gegen die U23-Elf der Berliner. Bild: Frank Kruczynski
Der FSV Zwickau konnte das Spiel für sich ausmachen.
Der FSV Zwickau konnte das Spiel für sich ausmachen. Bild: Frank Kruczynski
Die Schwäne gewinnen ihr Nachholspiel gegen die U23-Elf der Berliner.
Die Schwäne gewinnen ihr Nachholspiel gegen die U23-Elf der Berliner. Bild: Frank Kruczynski
FSV Zwickau
Superrotation, Platzverweis, tolle Tore: FSV Zwickau liefert gegen kleine Hertha ab
Redakteur
Von Thomas Prenzel
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Die Schwäne gewinnen ihr Nachholspiel gegen die U23-Elf der Berliner. Vier Minuten vor und vier Minuten nach der Halbzeit wird in der GGZ-Arena gejubelt.

Spielverlauf: Die Gastgeber brauchten eine Weile, um sich zu sortieren. Nach ausgeglichenem Spiel brachten sich die Gäste nach einer halben Stunde durch das grobe Foulspiel von Elias Decker aus dem Konzept und mussten den Rest der Partie in Unterzahl spielen. Nach der Führung kurz vor der Halbzeit (siehe Spieler des Spiels) durften die Fans kurz...
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