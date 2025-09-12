„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite

Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.

Vier Punktspiele hatte der FSV Zwickau in Folge nicht verloren. Am 7. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost wurde diese Serie schmerzhaft beendet. Das Team von Cheftrainer Rico Schmitt verlor bei der VSG Altglienicke nach einer schwachen Vorstellung verdient 0:3 (0:1). Bezeichnend dafür war, dass trotz der drei Gegentore FSV-Torhüter Lucas...