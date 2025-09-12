Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang. Bild: Marcus Hengst
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang. Bild: Marcus Hengst
FSV Zwickau
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.

Vier Punktspiele hatte der FSV Zwickau in Folge nicht verloren. Am 7. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost wurde diese Serie schmerzhaft beendet. Das Team von Cheftrainer Rico Schmitt verlor bei der VSG Altglienicke nach einer schwachen Vorstellung verdient 0:3 (0:1). Bezeichnend dafür war, dass trotz der drei Gegentore FSV-Torhüter Lucas...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:24 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
13.09.2025
3 min.
Starker FSV-Torwart kann Niederlage nicht verhindern
Lennert Möbius hatte kurz nach Wiederanpfiff für den FSV Zwickau die Chance zum 1:1. Am Ende verloren die Sachsen gegen die VSG Altglienicke 0:3.
Der FSV Zwickau hat in der Fußball-Regionalliga Nordost sein Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke 0:3 verloren. Cheftrainer Schmitt lobte dabei die Stärke des Kontrahenten.
Knut Berger
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:25 Uhr
1 min.
Straßenbahn-Fahrer muss in Plauen Vollbremsung einleiten: Es gibt Verletzte
Zu einem Unfall mit verletzten Straßenbahninsassen eilte die Polizei am Montagvormittag an die Syrastraße.
Zwei ältere Insassen der Tram wurden bei der Gefahrenbremsung verletzt. Was war passiert?
FP
07.09.2025
3 min.
Fußball-Sachsenpokal: Welche Stärken und Schwächen der FSV Zwickau beim Sieg in Zwenkau gezeigt hat
Veron Dobruna (rechts) erzielte für den FSV Zwickau gegen Zwenkau drei Treffer. Hier bejubelt er mit seinen Mannschaftskameraden das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0.
Der Regionalligist hat sich am Sonntag beim Tabellenvierten der Sachsenklasse Nord mit 7:2 durchgesetzt. Über welchen Aspekt sich Sportdirektor Robin Lenk besonders gefreut hat.
Torsten Ewers
Mehr Artikel