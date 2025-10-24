Vor dem Gastspiel des FSV Zwickau beim BFC Preussen: Ein Probespieler weg, einer noch da

FSV Zwickau
Die Schwäne wollen in Berlin ihre Auswärtsbilanz aufpeppen. Den Gegner sieht Trainer Rico Schmitt als untypischen Aufsteiger.
Vier Siege in den letzten fünf Spielen, diese Saison schon sechsmal ohne Gegentor: Der FSV Zwickau will auch bei Premierengegner BFC Preussen Berlin seine bisher sehr ansprechende Saisonbilanz in der Fußball-Regionalliga Nordost aufbessern. Vor allem auswärts (zwei Siege, ein Remis, drei Niederlagen) kann die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt...
