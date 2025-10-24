Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Weiter Kandidat für einen Vertrag beim FSV Zwickau: Joshua Putze.
Weiter Kandidat für einen Vertrag beim FSV Zwickau: Joshua Putze. Bild: IMAGO
Weiter Kandidat für einen Vertrag beim FSV Zwickau: Joshua Putze.
Weiter Kandidat für einen Vertrag beim FSV Zwickau: Joshua Putze. Bild: IMAGO
FSV Zwickau
Vor dem Gastspiel des FSV Zwickau beim BFC Preussen: Ein Probespieler weg, einer noch da
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schwäne wollen in Berlin ihre Auswärtsbilanz aufpeppen. Den Gegner sieht Trainer Rico Schmitt als untypischen Aufsteiger.

Vier Siege in den letzten fünf Spielen, diese Saison schon sechsmal ohne Gegentor: Der FSV Zwickau will auch bei Premierengegner BFC Preussen Berlin seine bisher sehr ansprechende Saisonbilanz in der Fußball-Regionalliga Nordost aufbessern. Vor allem auswärts (zwei Siege, ein Remis, drei Niederlagen) kann die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt...
