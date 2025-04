Jena/​Plauen 4 min.

Der VFC Plauen zwischen Hadern und Hoffen: Das waren die Reaktionen nach dem 1:2 bei Carl Zeiss Jena

Die Vogtländer kämpfen in der Fußball-Regionalliga weiter um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Wird das nächste Heimspiel am Sonntag gegen Zehlendorf dabei der große Weichensteller?