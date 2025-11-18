Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Fußballerin Alisha Lehmann berichtet über Einbruch

Zeigt ein verwüstetes Zimmer: Alisha Lehmann.
Zeigt ein verwüstetes Zimmer: Alisha Lehmann. Bild: Martin Meissner/AP/dpa
Zeigt ein verwüstetes Zimmer: Alisha Lehmann.
Zeigt ein verwüstetes Zimmer: Alisha Lehmann. Bild: Martin Meissner/AP/dpa
Fußball
Fußballerin Alisha Lehmann berichtet über Einbruch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schweizer Fußballerin Alisha Lehmann berichtet in einem sozialen Netzwerk über einen Einbruch in ihr Haus. Wie sie darauf reagiert.

Como.

Der Schweizer Fußball- und Social-Media-Star Alisha Lehmann ist anscheinend Opfer eines Einbruchs geworden. In einer Story bei Instagram zeigt die 26-Jährige in einem kurzen Clip ein verwüstetes Zimmer, ohne auf Details einzugehen. Dazu schrieb sie: "Wenn mal wieder Leute mein Haus ausrauben, könnt Ihr dann bitte hinterher aufräumen, denn ich habe OCD." Die Abkürzung steht für Obsessive Compulsive Disorder, also eine Zwangsstörung.

Die 62-malige Nationalspielerin spielt seit 2024 in Italien und ist in diesem Jahr von Juventus Turin zum FC Como Women gewechselt. Allein auf Instagram hat die Stürmerin 16,2 Millionen Follower. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:41 Uhr
4 min.
Schiffsmast in einem Unwetter: Ann-Katrin Bergers Biografie
Mit Gotham im US-Finale: Torhüterin Ann-Katrin Berger (l).
Zweimal war Torhüterin Ann-Katrin Berger zuletzt Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Wie geht es mit der 27-fachen Nationalspielerin weiter? Die Entscheidung über ihre DFB-Karriere naht.
Ulrike John, dpa
17:21 Uhr
3 min.
Brandgefahr vermeiden: Asche richtig entsorgen
Vor dem Entsorgen muss die Asche vollständig erkaltet sein: Glutnester können noch Tage später Brände verursachen.
Viele Brände könnten verhindert werden - dafür müsste die Asche aus dem Kamin oder dem Ofen aber korrekt entsorgt werden. Ein Brandermittler der Kripo Goslar gibt Tipps.
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
22:56 Uhr
2 min.
WM-Ticket für Rangnick - Schottland jubelt spät
Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket.
Dank Michael Gregoritsch fährt Österreich zur WM. Auch Spanien, die Schweiz und Belgien haben das Direkt-Ticket sicher. Am größten aber ist der Jubel in Schottland.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
Mehr Artikel