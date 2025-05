Fußballfans stimmen sich früh auf Pokalfinale ein

Schon Stunden vor dem Anpfiff des DFB-Endspiels kommen Fans der Finalisten zusammen und feiern. Bielefeld nimmt den Alexanderplatz für sich ein, Stuttgart den Breitscheidplatz.

Berlin. Schon am Morgen des DFB-Pokal-Endspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld haben sich Fans beider Vereine in Berlin auf das Fußball-Highlight eingestimmt. Auf dem Alexanderplatz, wo das Fanfest des Zweitliga-Aufsteigers Bielefeld stattfindet, kamen bereits früh zahlreiche Arminia-Fans zusammen. Die Polizei Berlin rechnet hier im Laufe des Nachmittags mit etwa 10.000 bis 15.000 Besuchern.

Der Breitscheidplatz in der Nähe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist der Treffpunkt für die Stuttgarter Fans. Hier soll es auch Auftritte vom Vorstand, dem Präsidium und Clublegenden geben. Die Polizei geht hier von rund 5000 Teilnehmern aus. Auf den Berliner Straßen und im öffentlichen Personenverkehr waren auch schon früh viele Anhänger in Trikots ihrer Mannschaft unterwegs.

Die Bielefelder Fans sind heiß auf das Pokalfinale Bild: Christophe Gateau/dpa

Favoritenrolle ist klar

Das Pokalfinale im mit rund 74.000 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion findet am Abend um 20.00 Uhr (ZDF und Sky) statt. Beide Vereine hätten deutlich mehr Karten an ihre Fans verkaufen können als die rund 24.000 Tickets, die sie vom DFB erhalten haben. Wie jedes Jahr werden zum Finale viele Anhänger der Clubs in Berlin erwartet, die kein Ticket ergattern konnten.

Klarer Favorit ist der Bundesligist VfB Stuttgart, der gegen den Zweitliga-Aufsteiger aus Bielefeld eine bisher enttäuschende Saison retten will. Arminia hat sich in dieser Spielzeit aber als Pokalschreck entpuppt. Die Bielefelder stehen erstmals in ihrer 120-jährigen Vereinsgeschichte im Finale um den zweitwichtigsten deutschen Titel und können für ein Novum sorgen: Noch nie hat ein Drittligist den DFB-Pokal gewonnen. (dpa)