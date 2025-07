Fußballprofi Nicolas Kühn wechselt nach Italien

Von Wunstorf über Schottland an den Comer See: Nicolas Kühn spielt künftig für Como 1907. Dort trifft der 25-Jährige auf Trainer Cesc Fàbregas – und große Pläne.

Como. Nicolas Kühn wechselt vom schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow zum italienischen Erstligisten Como 1907. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2029, wie Como mitteilte.

Der aus dem niedersächsischen Wunstorf stammende Kühn wurde beim FC St. Pauli, bei Hannover 96, RB Leipzig, Ajax Amsterdam und Bayern München II ausgebildet. Nach Stationen bei Rapid Wien und zuletzt Celtic – wo er in der vergangenen Saison 21 Tore und neun Assists zum Meistertitel beisteuerte – wagt Kühn nun den Sprung in die Serie A. Comos Cheftrainer, der frühere Welt- und Europameister Cesc Fàbregas, lobte Kühn als technisch starken und kreativen Spieler, der gut in das System der Mannschaft passe.

"Die Entscheidung fiel mir leicht: Das Projekt ist anspruchsvoll, und ich möchte daran mitwirken", sagte der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler über seinen Wechsel. (dpa)