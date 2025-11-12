Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fußballstar Sterling überrascht Einbrecher in eigenem Haus

Raheem Sterling (l) wurde Opfer einer Straftat. (Archivbild)
Fußball
Fußballstar Sterling überrascht Einbrecher in eigenem Haus
Schon wieder trifft es Raheem Sterling: Erneut brechen Unbekannte in ein Haus des Fußballers ein. Doch dieses Mal ist der Chelsea-Spieler während der Tat zu Hause.

Berkshire.

Fußballstar Raheem Sterling vom FC Chelsea hat Einbrecher überrascht, die in sein Luxusanwesen eingedrungen sind. Die Täter seien am vergangenen Samstagabend - offenbar kurz vor Beginn eines Chelsea-Ligaspiels - in das auf dem sogenannten Crown Estate gelegene Haus eingebrochen, wie die britische Zeitung "The Telegraph" berichtet. 

Sterling - der schon länger nicht mehr im Chelsea-Kader stand - sei jedoch zu Spielbeginn gemeinsam mit seinen Kindern und seiner Frau zu Hause gewesen. Überrascht von seiner Anwesenheit sind die Eindringlinge den Angaben nach ohne Beute geflüchtet.

Schon wieder trifft es Sterling

Bereits während der Weltmeisterschaft im Dezember 2022 in Katar hatte Sterling das Teamquartier der englischen Nationalmannschaft abrupt verlassen, nachdem sein damaliger Familienwohnsitz nahe dem Trainingsgelände des FC Chelsea überfallen worden war. 

Beim sogenannten Crown Estate handelt es sich um Land im Besitz der britischen Krone, das durch den Staat verwaltet wird. Grundstücke liegen oft in sehr exklusiven Gegenden. (dpa)

