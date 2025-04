Gänsehaut vor Anpfiff: 13-Jähriger singt Nationalhymne

Das U21-Länderspiel Deutschland gegen Spanien ist nicht nur sportlich ein Hingucker. Auch vor dem Spiel wird es ganz speziell. Der Hauptdarsteller ist aufgeregt und glücklich zugleich.

Darmstadt.

Vor dem Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Spanien hat ein 13-Jähriger das Publikum verzückt. Das "The Voice Kids"-Talent Alwin sang im Stadion in Darmstadt die deutsche Nationalhymne. Rund 16.500 Zuschauer schauten und hörten gebannt zu.

Er sei ein bisschen nervös, aber es sei auch eine große Chance, sagte das Talent zuvor bei Sat.1. Worte voller Anerkennung aus dem deutschen U21-Lager freuten den 13-jährigen Münsteraner, der bei der Hymne ein weißes Deutschland-Trikot trug.

"Einmal die deutsche Nationalhymne live im Stadion zu singen und das bei einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, ist einfach eine große Sache. Ich freue mich sehr, dass Alwin aus meinem #VoiceKids-Team diesen einmaligen Moment erleben darf", sagte Sänger und Songwriter Wincent Weiss im Vorfeld. "Und gleichzeitig finde ich es auch unglaublich mutig von ihm."

EM-Endrunde vom 11. bis 28. Juni

Für Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes ist die Partie in Darmstadt das letzte offizielle Vorbereitungsspiel vor der EM-Endrunde. Die U21-Europameisterschaft findet vom 11. bis 28. Juni 2025 in der Slowakei statt. Die deutsche Mannschaft trifft dort in der Vorrundengruppe B auf Slowenien (12. Juni), Tschechien (15. Juni) und England (18. Juni). Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale. (dpa)