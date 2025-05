Geburt von Kind naht: Verstappen nicht beim Medientag

Nun könnte es bald so weit sein. Max Verstappen und seine Freundin erwarten die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. In Miami fehlt Verstappen zunächst.

Miami. Max Verstappen hat den Medientag beim Formel-1-Spektakel in Miami ausgelassen - die Geburt seines ersten Kindes soll bevorstehen. Im Plan zu den Sprechstunden der Piloten tauchte der viermalige Weltmeister für Donnerstag schon nicht auf.

"Max wird nicht am Medientag in Miami teilnehmen, da er die Geburt seines Kindes erwartet", hieß es dann von seinem Team. Alles sei gut, und er werde an diesem Freitag an die Strecke zurückkehren. Weitere Kommentare werde es vom Team zunächst nicht geben aus Respekt vor der Privatsphäre des 27-Jährigen und von dessen Familie.

Am Freitagabend deutscher Zeit steht um 18.30 Uhr das einzige freie Training an. Vier Stunden später wird die Startaufstellung für das Sprintrennen am Samstag ausgefahren.

"Mini Verstappen-Piquet unterwegs"

Verstappen ist seit 2020 mit Kelly Piquet liiert. Die 36-Jährige ist eine Enkelin des brasilianischen Ex-Weltmeisters Nelson Piquet. Sie hat aus einer früheren Beziehung mit dem russischen ehemaligen Formel-1-Piloten Daniil Kwjat eine Tochter.

Im Dezember vergangenen Jahres beim Saisonfinale in Abu Dhabi hatten Verstappen und Piquet die Schwangerschaft der Südamerikanerin bekannt gemacht. "Mini Verstappen-Piquet unterwegs. Wir könnten nicht glücklicher mit unserem kleinen Wunder sein", hatten sie damals geschrieben. (dpa)