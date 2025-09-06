Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gedenken an Diogo Jota: Ronaldo-Tore bei Portugal-Sieg

Cristian Ronaldo widmete seinen Treffer zum 3:0 dem verstorbenen Diogo Jota.
Cristian Ronaldo widmete seinen Treffer zum 3:0 dem verstorbenen Diogo Jota.
Fußball
Gedenken an Diogo Jota: Ronaldo-Tore bei Portugal-Sieg
Im ersten Länderspiel nach dem Unfalltod von Diogo Jota und dessen Bruder André Silva stehen Emotionen beim klaren Portugal-Erfolg im Mittelpunkt.

Jerewan.

Emotionen standen bei Portugals Nationalmannschaft im ersten Länderspiel nach dem Tod von Diogo Jota und dessen Bruder André Silva im Mittelpunkt. Beim klaren 5:0 (3:0)-Erfolg im WM-Qualifikationsspiel in Armenien wurde zuerst mit einer Schweigeminute an den Anfang Juli bei einem Autounfall verstorbenen Jota gedacht. 

Superstar Cristiano Ronaldo widmete Jota sein zwischenzeitliches 2:0 mit einer Geste in Richtung Himmel. Seinen 139. Treffer für Portugal erzielte der 40-Jährige ausgerechnet in der 21. Minute, der Rückennummer von Jota in der Nationalelf. Ronaldo war auch für das 4:0 verantwortlich. João Cancelo jubelte nach dem 3:0 in Jota-Manier im Schneidersitz und mit einem unsichtbaren Controller in der Hand.

Zu Wochenbeginn hatte sich stellvertretend Rúben Neves mit einem bewegenden Video an seinen Kumpel Jota gewandt. "Wenn wir bei der Nationalmannschaft zusammenkommen, bist du immer noch bei uns. Beim Essen. Im Bus. Im Flugzeug. Du bist immer an unserer Seite – so, wie du es immer warst", sagte der Mittelfeldspieler in dem Video. Neves übernahm auf Wunsch der Jota-Familie die Trikotnummer 21. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Mehr Artikel