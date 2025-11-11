Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Gegen Angstgegner Lyon: Wolfsburg-Pleite in der Königsklasse

Beim Champions-League-Spiel in Lyon gab es für Wolfsburgs Fußballerinnen nichts zu holen. (Archicbild)
Fußball
Gegen Angstgegner Lyon: Wolfsburg-Pleite in der Königsklasse
Wolfsburg kassiert gegen Lyon die erste Niederlage der Champions-League-Saison. Ada Hegerberg trifft doppelt, das Team bleibt gegen den Angstgegner erneut chancenlos.

Lyon.

Die Fußballerinnen der VfL Wolfsburg haben gegen ihren Angstgegner Olympique Lyon die erste Niederlage in der laufenden Champions-League-Saison kassiert. Das Team von Trainer Stephan Lerch war beim 1:3 (0:2) in Frankreich chancenlos und weist damit nach drei Spieltagen weiter sechs Punkte auf.

Für die Wolfsburgerinnen war es die siebte Niederlage in Serie gegen den Dauerrivalen in Europa. Erst in der vergangenen Saison hatte sich Lyon in beiden Gruppenspielen durchgesetzt, davor hatte es unter anderem drei Endspiel-Niederlagen in der Königsklasse gegen den französischen Rekordmeister gegeben.

Zwei Tore von Hegerberg

Ada Hegerberg sorgte mit zwei Toren (25. und 30.) bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Dabei hatte der Bundesligist bei weiteren hochkarätigen Chancen der Französinnen noch Glück. Wendie Renard per Foulelfmeter machte im zweiten Durchgang alles klar (72.). Das Wolfsburger Tor durch Lineth Beerensteyn kam zu spät (80.). Bei Lyon stand auch Jule Brand in der Startelf, nachdem sie Wolfsburg im Sommer nach drei Jahren im VfL-Dress verlassen hatte.

Die Wolfsburgerinnen, die am Wochenende schon einen Rückschlag in der Liga gegen Eintracht Frankfurt (2:3) eingesteckt hatten, treffen nun im nächsten Königsklassen-Spiel in einer Woche auf Manchester United. (dpa)

