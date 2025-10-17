Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Gerüchte um Horner und Ferrari - Hamilton: "Nicht hilfreich"

Bekommt Lewis Hamilton einen neuen Teamchef?
Christian Horner drängt Berichten zufolge auf eine Rückkehr in die Formel 1.
Wie sicher ist der Job von Fred Vasseur?
Formel 1
Gerüchte um Horner und Ferrari - Hamilton: "Nicht hilfreich"
Es ist eines der Themen in Austin. Gerüchte um den ehemaligen Red-Bull-Erfolgsmacher Christian Horner und Ferrari. Nun äußert sich der Starfahrer der Scuderia.

Austin.

Lewis Hamilton hat die Gerüchte um ein mögliches Engagement des ehemaligen Red-Bull-Teamchefs Christian Horner bei Ferrari als "nicht hilfreich" bezeichnet. Der 40 Jahre alte Brite, der vor dieser Formel-1-Saison von Mercedes zur Scuderia gewechselt war, betonte vor dem Großen Preis der USA: "Ich weiß nicht, woher diese Gerüchte stammen, daher kann ich dazu nicht viel sagen. Als Team lenkt uns das etwas ab."

Bericht: Horner will zurück in die Formel 1

Ausgelöst wurde das pikante Thema durch einen Bericht der britischen Boulevard-Zeitung "Daily Mail". Mehreren Quellen zufolge werde Horner von Ferrari umworben, hatte das Blatt geschrieben. Freunde von Horner hätten bestätigt, dass dieser aktiv nach einem neuen Job in der Formel 1 suche. 

Der 51 Jahre alte Brite war seit dem Einstieg von Red Bull zur Saison 2005 der Teamchef. In diesem Jahr trennte sich der österreichische Getränkehersteller mitten in der Saison von Horner, eine sportliche Talfahrt sowie Schlagzeilen über Vorwürfe einer Mitarbeiterin über unangemessenes Verhalten ihr gegenüber hatten den Briten trotz allein acht Fahrertiteln während seiner Amtszeit in seiner Position geschwächt. 

Horner hatte die Vorwürfe bestritten, eine externe Untersuchung sprach ihn davon frei. Sein Vertrag lief eigentlich noch bis 2030, beide Seiten einigten sich aber auf eine Auflösung - Horner bekam Berichten zufolge eine hohe zweistellige Millionen-Abfindung. 

Wie sicher ist der Job von Fred Vasseur?
Wie sicher ist der Job von Fred Vasseur?
Bei Ferrari - so der Bericht der "Daily Mail" - soll Vorstandschef John Elkann das Vertrauen in den aktuellen Teamchef der Scuderia verloren haben. Fred Vasseur hat den Posten erst im Januar 2023 übernommen. Ende Juli verlängerte der italienische Sportwagenhersteller den Vertrag mit dem Franzosen um mehrere Jahre, zuvor hatte es auch schon Spekulationen um eine Ablösung des 57-Jährigen gegeben. 

Hamilton kennt aktuellen Ferrari-Teamchef schon lange

"Fred, das gesamte Team und ich arbeiten sehr hart an der Zukunft", betonte nun Hamilton. Er kennt Vasseur schon aus den Zeiten in den Nachwuchsklassen. Er wisse nicht, ob es etwas Wahres an den Gerüchten um Horner sei, sagte Hamilton auch noch. Er werde sie auch nicht weiter befeuern. 

Die Scuderia fährt ihren Zielen weiter hinterher. Hamilton schaffte es in einem Grand Prix mit Ferrari noch nicht einmal aufs Podest. Den bis dato letzten Fahrertitel bejubelte Ferrari 2007 durch Kimi Räikkönen. In der aktuellen Teamwertung ist Ferrari nur noch Dritter. (dpa)

