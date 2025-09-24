Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Gerüchte um Raúl bei Gladbach - Berater dementieren

Sein Name wird mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht: Ex-Schalke-Star Raúl (Archivbild)
Sein Name wird mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht: Ex-Schalke-Star Raúl (Archivbild) Bild: Ina Fassbender/dpa
Sein Name wird mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht: Ex-Schalke-Star Raúl (Archivbild)
Sein Name wird mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht: Ex-Schalke-Star Raúl (Archivbild) Bild: Ina Fassbender/dpa
1. Bundesliga
Gerüchte um Raúl bei Gladbach - Berater dementieren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Trennung von Gerardo Seoane ist beim Traditionsclub der Trainerposten vakant. Neben Interimstrainer Eugen Polanski taucht ein prominenter Name aus Spanien auf.

Mönchengladbach.

Bei der Trainersuche von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach gibt es Gerüchte um den früheren spanischen Stürmerstar Raúl. Laut eines Berichts der "Sport Bild" soll dessen Berater Ginés Carvajal seinen Klienten beim Traditionsverein ins Gespräch gebracht haben.

Dies wiesen Carvajal und Alexis Portselis, der Raúl in Deutschland mit vermittelt, gegenüber Sky aber zurück. Diese Meldungen seien nicht wahr.

Raúl, der bis zum Sommer sechs Jahre lang die zweite Mannschaft von Spaniens Rekordmeister Real Madrid trainiert hatte, war in der Vergangenheit einige Male mit deutschen Clubs in Verbindung gebracht worden. Vor allem bei seinem Ex-Club FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen wurde sein Name gehandelt.

Polanski als Dauerlösung?

Gladbach hatte sich nach drei Spieltagen vom Schweizer Gerardo Seoane getrennt. Als Interimstrainer fungiert der bisherige U23-Coach Eugen Polanski, der auch als Dauerlösung im Gespräch ist. In seinem ersten Spiel holte der frühere Mittelfeldspieler mit der Borussia ein 1:1 in Leverkusen.

Raúl ging einst zum Ende seiner Karriere zwischen 2010 und 2012 für Schalke auf Torejagd, wo er zum Publikumsliebling avancierte. Die Stürmer-Legende verfügt dementsprechend auch über Deutsch-Kenntnisse. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
Club-Präsident Bonhof verteidigt Sportdirektor gegen Kritik
Eugen Polanski bestritt sein erstes Bundesliga-Spiel als Trainer von Borussia Mönchengladbach.
Das Aus von Trainer Gerardo Seoane wirft bei Borussia Mönchengladbach ein Schlaglicht auf den Sportdirektor. Der Präsident stellt sich hinter Roland Virkus.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
16.09.2025
3 min.
Chance für Polanski: Nicht nur ein Spiel Gladbach-Coach
Eugen Polanski erhält die Chance, bei Borussia Mönchengladbach zur Dauerlösung als Trainer zu werden
Nach der Seoane-Beurlaubung könnte Eugen Polanski länger Trainer von Borussia Mönchengladbach bleiben. Sportchef Roland Virkus sondiert dennoch den Markt und steht selbst unter Druck.
Mehr Artikel