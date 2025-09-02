Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Geschäft mit Kindern": Wie Sportmarken um Talente kämpfen

Youssoufa Moukoko war 14, als er bei Nike unterschrieb. (Archivbild)
Youssoufa Moukoko war 14, als er bei Nike unterschrieb. (Archivbild) Bild: Revierfoto/dpa
Konnte die Erwartungen nie erfüllen: Freddy Adu. (Archivbild)
Konnte die Erwartungen nie erfüllen: Freddy Adu. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Youssoufa Moukoko war 14, als er bei Nike unterschrieb. (Archivbild)
Youssoufa Moukoko war 14, als er bei Nike unterschrieb. (Archivbild) Bild: Revierfoto/dpa
Konnte die Erwartungen nie erfüllen: Freddy Adu. (Archivbild)
Konnte die Erwartungen nie erfüllen: Freddy Adu. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Fußball
"Geschäft mit Kindern": Wie Sportmarken um Talente kämpfen
Jordan Raza, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freddy Adu oder Youssoufa Moukoko sichern sich als Teenies lukrative Deals mit Ausrüstern. Warum Verträge für junge Athleten riskant sein können und wie Puma und Co. ihre Entscheidung begründen.

Berlin.

An der Wand hängen Schwarz-Weiß-Bilder der brasilianischen Fußballikonen Ronaldinho und Ronaldo. Davor posiert der achtjährige Nathan Inacio mit Zahnlücke und Gucci-Shirt. Seine Arme auf dem Instagram-Foto scheinen kaum stark genug, um die vollen Nike-Tüten zu halten. Übereinstimmenden Berichten zufolge stattete der US-amerikanische Sportgigant das junge Talent, das wahrscheinlich gerade erst lesen und schreiben gelernt hat, kürzlich mit einem Ausrüstervertrag aus. 

Was wie ein Fußballmärchen klingt, ist für die Marke ein Coup im globalen Wettstreit um die Stars von morgen. Ein Deal, der für die Kinder nicht ohne Risiken ist. "Der Hype und die Kommerzialisierung um junge Spieler erhöhen die Erwartungen und den Druck in einem Entwicklungsprozess, der ohnehin schon anspruchsvoll und chaotisch ist. Es handelt sich um junge Menschen, die in ein Alter kommen, in dem sie extrem verletzlich und fragil sind", erklärte Geir Jordet, Professor für Psychologie und Fußball in Norwegen, der dpa.

Der Fall Moukoko und der Absturz des Freddy Adu

Das brasilianische Portal "O Globo" sprach von einem "Deal mit Signalwirkung" und sagte der Fußballhoffnung von Flamengo eine prächtige Zukunft voraus. Dass junge Überflieger nicht immer zu großen Stars werden, zeigt das Beispiel des heute 36 Jahre alten Freddy Adu.

Einst als neuer Péle gefeiert, unterschrieb Adu als Teenie einen Profivertrag in den USA, machte Werbung für Nike und Pepsi. Den Erwartungen konnte der als Jahrhunderttalent gehandelte Fußballer aber nie gerecht werden. Nach schwachen Jahren in der MLS wechselte er nach Europa und tingelte erfolglos durch verschiedene Ligen. Am Ende war er nicht mal mehr genug für einen schwedischen Drittligisten. 

Der Hype schadete Adus Einstellung nachhaltig. "Alles passierte so schnell. Einige meiner Entscheidungen verhinderten, dass ich mein Potenzial vollumfänglich ausschöpfen konnte", sagte Adu vor zwei Jahren bei CBS. Schon als Teenager sei er an Orten gewesen, an denen er nicht hätte sein sollen. "Bar-Besuche, solche Sachen. Ich habe das genossen, statt mich auf Dinge wie Regeneration, Ernährung, Fitness und meinen Körper zu kümmern. Talent alleine reicht nicht. Du musst dir deinen Arsch aufreißen".

Vergleichbare Beispiele gibt es viele. So wird auch Kauan Basile, der 2021 als Achtjähriger einen Deal mit Nike abschloss, als künftiger Star gehandelt. Heute hat der Brasilianer fast zwei Millionen Follower auf Instagram und posiert mit Neymar für Werbekampagnen. Auch der Ex-Leipziger Xavi Simons und der ehemalige BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko unterschrieben früh beim Sportgiganten. Moukoko schaffte später den Sprung zu den Profis, konnte sich aber nie wirklich durchsetzen. Jetzt spielt er beim FC Kopenhagen. 

Sportpsychologen über die Gefahr des frühen Hypes

Experten haben verschiedene Erklärungen, wieso sich solche Wunderkinder im Verlauf ihrer Karriere schwertun können. "Dies ist besonders schwierig, wenn diese Spieler in eine Phase eintreten, in der sie Rückschläge und Widrigkeiten erleben werden, in der dieselben Stimmen, die sie als 'die nächste große Sache im Fußball' hochgejubelt haben, sie nun als Flops und Versager niedermachen", erklärte Jordet. Wunderkinder müssten daher extrem widerstandsfähig und robust sein, um sich durchzusetzen. 

Sportpsychologe Jürgen Beckmann von der TU München ergänzte: "Die Talentforschung hat gezeigt, dass eine der wichtigsten Talentmerkmale 'Coachability' ist. Wenn ein Kind als Wunderkind gehypt wird, besteht hier die Gefahr, dass die Bereitschaft zu lernen eher unterentwickelt ist, weil man schon Superstar ist".

Wettrennen zwischen Adidas, Puma und Nike

Der globale Wettbewerb zwischen den Sportartikelriesen verschärft die Jagd nach Superstars. "Adidas und Nike dominieren den Markt, Puma ist der dritte große Player. Wer zuerst zugreift, sichert sich die Exklusivität. Die Angst ist groß, dass alles, was man selber versäumt, dem Rivalen nützt", erklärte Sportökonom Christoph Breuer der dpa. Schließlich seien zukünftige Superstars kommerziell extrem wertvoll.

Die Sportgiganten befinden sich untereinander in einem Wettrennen, wie Johan Adamsson, Sportmarketing-Chef bei Puma, im dpa-Gespräch verrät. Alle seien auf der Suche nach dem nächsten Messi oder Neymar. Adidas-Sprecher Oliver Brüggen erklärte, dass das Ziel sei, Spieler frühzeitig an die Marke zu binden und eine persönliche Beziehung aufzubauen.

Gibt es eine Altersgrenze für Sponsoring-Deals?

Die großen Ausrüster habe Scouting-Abteilungen, um weltweit Talente zu identifizieren. "Während die Clubs vor allem die sportliche Entwicklung im Blick haben, liegt unser Schwerpunkt auf der Markenbindung. Deshalb spielt die Persönlichkeit der jungen Athleten für uns eine entscheidende Rolle", erklärte Adamsson. 

Bei Olympia in Rio de Janeiro gewann Usain Bolt 2016 dreimal Gold. (Archivbild)
Bei Olympia in Rio de Janeiro gewann Usain Bolt 2016 dreimal Gold. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Bei Olympia in Rio de Janeiro gewann Usain Bolt 2016 dreimal Gold. (Archivbild)
Bei Olympia in Rio de Janeiro gewann Usain Bolt 2016 dreimal Gold. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa

Einer der größten Coups in der Unternehmensgeschichte von Puma: Usain Bolt im Alter von 15 Jahren unter Vertrag zu nehmen. Der Sprinter aus Jamaika gewann später acht Goldmedaillen bei Olympischen Spielen. 

Eine feste Altersgrenze für Ausrüster-Deals gibt es bei Puma übrigens nicht, Adidas wollte sich zu seinen Sponsoring-Richtlinien nicht äußern. "Dennoch gehen wir bei Geschäften mit Kindern stets mit größter Sorgfalt vor. Gemeinsam mit Eltern und Beratern tragen wir als Ausrüster eine besondere Verantwortung und sind uns bewusst, welche Risiken es mit sich bringt, junge Sportler früh in die internationale Öffentlichkeit zu stellen", sagte Adamsson. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
28.08.2025
2 min.
Messi führt Miami ins Finale des Leagues Cups - Reus raus
Lionel Messi macht mal wieder den Unterschied.
Lionel Messi ist wieder einmal der entscheidende Mann bei Inter Miami. Er darf auf die nächste Trophäe hoffen. Marco Reus ist dagegen mit seinem Team ausgeschieden.
20:43 Uhr
2 min.
Gündogan zu Galatasaray - Wiedersehen mit Sané
Der Wechsel von Ilkay Gündogan zu Galatasaray rückt näher. (Archivbild)
Ilkay Gündogan war bei Manchester City kaum noch gefragt - jetzt hat er in der Heimat seiner Eltern einen neuen Club gefunden. Dort trifft er auf einen alten Bekannten.
Mehr Artikel