Getzen-Rodeo: Riesenspektakel vor den „besten Fans der Welt“

Manuel Lettenbichler ist und bleibt beim Hard-Enduro das Maß der Dinge. Beim Getzen-Rodeo bei Grießbach holte sich der Bayer vor über 10.000 Fans seinen vierten WM-Titel in Folge. Danach schwärmte der Champion vom tollen Publikum im Erzgebirge.

Nur eine Woche nach dem großartigen Finale der klassischen Enduro-Weltmeisterschaft bei „Rund um Zschopau" wurde auch das diesjährige Getzen-Rodeo beim Drebacher Ortsteil Grießbach dem ihm vorauseilenden guten Ruf gerecht und lockte gleich noch einmal über 10.000 Fans ins Erzgebirge.