Gewalt im Stadion: Innenminister unzufrieden mit Verbänden

Die Politik fordert die Fußballverbände seit längerem zu härteren Maßnahmen für mehr Sicherheit im Stadion auf. Jetzt legen die Innenminister nach.

Bremerhaven.

Die Innenminister von Bund und Ländern haben bei ihrer Frühjahrskonferenz einen klaren Arbeitsauftrag an den Profi-Fußball für mehr Sicherheit im Stadion formuliert. Die Ministerinnen und Minister hätten bekräftigt, "dass wir in der Tat mit dem, was seit dem Treffen mit Spitzen von DFB und DFL passiert ist, noch nicht zufrieden sind", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Das gelte insbesondere für die Umsetzung von Stadionverboten.