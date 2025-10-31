Gewinnt im Skispringen wirklich der Beste? „Wenn es ums Geld geht, wird immer beschissen!“

Wintersport
Nach dem WM-Manipulationsskandal der Norweger sind die Anzüge enger geworden. Halten sich jetzt alle an die neuen Regeln? „Freie Presse“ hat sich beim Sommer-Grand-Prix in Klingenthal umgehört.
Es war im März des Jahres der Sportskandal schlechthin: Mit – im wahrsten Sinne des Wortes – „Stoff“ für einen Thriller: Marius Lindvik, der in Trondheim nach WM-Gold (Normalschanze) noch von seiner Audienz bei König Harald V. schwärmte, wurde am vorletzten Tag die Silbermedaille von der Großschanze am grünen Tisch aberkannt. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.