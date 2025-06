Gewitter mit Hagel: DFB-Spiel gegen Portugal etwas später

Das Halbfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League wird von einem Gewitter beeinträchtigt. Das Aufwärmprogramm läuft nicht wie geplant, der Anpfiff verzögert sich etwas.

München. Das Nations-League-Halbfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal beginnt wegen eines Unwetters erst um 21.10 Uhr und damit zehn Minuten später als geplant. Das wurde in der Münchner Allianz Arena per Durchsage an die Zuschauer mitgeteilt.

Die Torhüter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hatten zuvor nach einer kurzen Stippvisite ihr Warm-up für das Halbfinale der Nations League gegen Portugal für einige Minuten unterbrochen. Die Keeper um Marc-André ter Stegen flüchteten vor dem Gewitter mit großen Hagelkörnern, kehrten dann aber zurück.

Auch die Mannschaften begannen gegen 20.30 Uhr - und damit eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff - mit dem Aufwärmen.

Hagel auf die Zuschauer

Auf den Tribünen versuchten die Zuschauer Schutz vor den Wassermassen zu finden, deckten sich mit Capes und Regenjacken ab - oder zogen sich gleich in den trockenen Hintergrund zurück.

Es hagelt und blitzt in München. Bild: Federico Gambarini/dpa Es hagelt und blitzt in München. Bild: Federico Gambarini/dpa

Trotz der Warnung vor schweren Unwettern in Süddeutschland soll das Nations-League-Spiel stattfinden. Die Europäische Fußball-Union UEFA teilte mit, dass sie die meteorologische Situation zusammen mit den Behörden beobachte. Den Zuschauern in der Allianz Arena wurde empfohlen, Regenponchos oder -jacken mitzubringen.

In Bayern waren für den Mittwoch schwere Gewitter mit Hagel, Sturmböen und Starkregen prognostiziert. Diese sollten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Nachmittag einsetzen, zumindest in München war das noch nicht so schlimm. Der Höhepunkt wurde zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr erwartet. Vereinzelt könnten die Hagelkörner dann einen Durchmesser von fünf Zentimetern erreichen, hieß es. (dpa)