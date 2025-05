Gilgeous-Alexander erstmals zum MVP der NBA gewählt

Shai Gilgeous-Alexander oder Nikola Jokic - einer der beiden würde in dieser Saison die Wahl zum MVP gewinnen, darin waren sich alle Experten einig. Am Ende war es nicht mal knapp.

Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder ist erstmals in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt worden. Der Teamkollege von Isaiah Hartenstein setzte sich bei der Journalisten-Wahl deutlich gegen Nikola Jokic von den Denver Nuggets durch. Rang drei ging an Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. "Als Kind, wenn du von Basketball träumst, ist das immer im Hinterkopf", sagte Gilgeous-Alexander nach der Wahl zum MVP der besten Basketball-Liga der Welt.

Gilgeous-Alexander steht mit den Oklahoma City Thunder derzeit in den Finals der Western Conference - in der Runde zuvor hatte das Team Jokic und die Nuggets ausgeschaltet. In der Hauptrunde kam der 26 Jahre alte Kanadier durchschnittlich auf 32,7 Punkte je Spiel und dazu im Schnitt 5,0 Rebounds, 6,4 Vorlagen und 1,72 Steals. In seinem siebten Jahr in der NBA war er zudem der Topscorer der Liga. Nur in einer Partie dieser Saison verbuchte er weniger als 20 Zähler in einem Spiel.

Gilgeous-Alexander bekam in der Abstimmung 913 Punkte. Jokic vereinte 787 Punkte auf sich. Antetokounmpo kam auf 470 Punkte. Gilgeous-Alexander ist der zweite Kanadier nach Steve Nash, der die Wahl zum MVP gewinnen konnte. Er verlängerte zudem die Serie auf nun sieben Jahre, in denen der NBA-MVP nicht in den USA geboren wurde. (dpa)